Москва, 11 марта, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Четырёхдневную рабочую неделю для женщин предложила ввести уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Об этом она заявила во время круглого стола, на котором обсуждалась работа женщин на руководящих должностях.

Константин Маковский. Швея. 1861

«Сейчас депутаты активно обсуждают четырёхдневную рабочую неделю для всех. Мне кажется очень правильным, я как омбудсмен поддержу четырёхдневную рабочую неделю для женщин», — цитирует Потяеву «Интерфакс».

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Омбудсмен обратила внимание на необходимость для женщин совмещать работу и заботы в семье.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырёхдневную рабочую неделю, сообщается на сайте организации.