Кокчетав, Казахстан, , 15:56 — REGNUM В школе села Булаксай Аршалынского района Акмолинской области Казахстана взорвался водяной котёл и обрушилась стена, сообщили в региональном департаменте по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили, что котёл взорвался без последующего возгорания. В результате взрыва обрушилась стена на площади 7 кв. метров.

В учебном заведении обучаются 114 детей. В момент происшествия учеников в школе не было — все они занимались в дистанционном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявил, что до 2024 года в республике планируют построить 800 новых школ и модернизировать 5 тыс. сельских школ.

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