Санкт-Петербург, 11 марта, 2021, 15:44 — ИА Регнум. В Ленинградской области фиксируется бум индивидуального жилого строительства (ИЖС). Только за первые два месяца 2021 года из более чем 600 тыс. кв. м введенного в эксплуатацию жилья больше половины составили объекты ИЖС. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Яблоня у дома в Ленобласти

Спрос на индивидуальное жилье за пределами Петербурга вырос в год пандемии и, несмотря на то, что обстановка с коронавирусом в последнее время стабилизируется, спрос на объекты ИЖС продолжает оставаться высоким.

Как отметили в областном правительстве, из введённых за первые два месяца 2021 года введено 646 тыс. кв. метров жилья, из них 387 тыс. кв. метров приходится на объекты ИЖС. В 2020 году за тот же период было введено чуть более 291 тыс. кв. метров такого жилья.

«Таким образом в этом году жилья введено на 120% больше», — подсчитали в пресс-службе.

В настоящий момент план Минстроя по вводу жилья в Ленобласти на текущий год уже выполнен на 28,5%. Сейчас строительство идет на 535 строительных площадках, общая площадь возводимого жилья — 7,54 млн. кв. метров.

В свою очередь риелторы отмечают рост цен на объекты ИЖС в Ленобласти и сокращение объема доступных объектов такого рода.

«Количество дешевых домов в Ленобласти за 3 месяца сократилось почти на 30%, — говорят эксперты журнала «Загородное обозрение Салон загородной недвижимости». — Количество домов, которые оцениваются продавцами дешевле 1 млн рублей в Ленинградской области сократилось на 28,67% по сравнению с ноябрем 2020 года. Три месяца назад количество подобных объектов в экспозиции было на уровне 1064 единиц, а в феврале 2021 года число таковых сократилось до 759 единиц».

Самый широкий выбор недорогих объектов представлен в Лужском районе, 119 единиц. Наиболее доступный объект в этой локации продается за 240 тысяч рублей. Площадь дома составляет 40 кв. метров, а площадь участка — шесть соток. На втором месте по числу лотов стоимостью до миллиона рублей расположился Гатчинский район, здесь продаются 98 подобных домов.

«Наиболее бюджетный объект здесь оценивается в 260 тысяч рублей. Такой бюджет позволит приобрести небольшой дачный домик, площадью 19 квадратных метров на участке в шесть соток», — говорится в исследовании экспертов.

Замыкает тройку Кировский район Ленобласти. Здесь выставлено на продажу 97 домов, которые оцениваются ниже 1 млн рублей. Наиболее доступный объект в этой части 47-го региона продается за 299 тысяч рублей.

«Дом имеет площадь 36 квадратных метров, а площадь участка составляет стандартные 6 соток», — уточнили в эксперты.

Самые дешевые дома в Ленобласти продаются за 100 тыс. рублей. В регионе сразу два таких лота. В первом случае это компактный, 25-метровый щитовой домик на шесть сотках, расположенный Лодейнопольском районе области. Второй вариант — недостроенный дом в коттеджном поселке Ломоносовского района.