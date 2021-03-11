Париж, , 15:23 — REGNUM По случаю Национального дня памяти жертв терроризма президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о проекте создания мемориального музея жертв терроризма. Об этом 11 марта сообщает Le Parisien

После множества терактов произошедших за последнее десятилетие во Франции Эммануэль Макрон хочет воздать должное единству страны. По словам главы государства, «террористы убивали и убивают», но «у них никогда не будет памяти о том, что жизнь сломлена».

«Перед лицом тех, кто хочет разделить нас и кто борется с нашими ценностями, этот мемориальный музей является актом сопротивления».

Эммануэль Макрон «Именно поэтому мы создадим мемориальный музей, посвященный жертвам терроризма. Чтобы имена и лица, никогда не исчезали».

В музее будет представлена история развития терроризма за последние пятьдесят лет, включая его интернационализацию. В качестве экспонатов будут представлены найденные личные вещи жертв. Музей будет открыт для публики в Париже в 2027 году.

«В мире существует только четыре таких музея, в том числе один в Нью-Йорке, созданный после 11 сентября», — отмечает историк Генри Руссо, ответственный за проект.

Европейский день памяти жертв терроризма установлен в память о терактах в Мадриде 11 марта 2004 года, в результате которых погиб 191 человек. За последние десять лет в результате террористических атак во Франции погибло более 250 человек.