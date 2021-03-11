Москва, , 15:00 — REGNUM Столичный омбудсмен Татьяна Потяева поддерживает идею введения четырёхдневной рабочей недели для женщин. Об этом она заявила в рамках круглого стола «Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19».

«В Госдуме сейчас идут обсуждения по вопросу четырехдневной рабочей недели. Я как уполномоченный по правам человека в Москве поддержу четырехдневную рабочую неделю для женщин», — сказала Потяева.

Она объяснила свою поддержку тем, что у женщин, в отличие от представителей мужского пола, есть обязанность «совмещать работу и все заботы [по дому], которые есть».