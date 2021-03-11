Чонград, 11 марта 2021, 14:30 — REGNUM Неподалёку от венгерско-румынской границы был задержан гражданин Украины, в автомобиле которого находились 17 нелегальных мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба штаб-квартиры полиции округа Чонград.
В пресс-службе рассказали, что полицейские остановили для проверки внедорожник с болгарскими номерами. Внутри машины оказались 17 человек, которые заявили, что являются гражданами Сирии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине уволили двух сотрудников посольства страны в Польше, подозреваемых в перемещении контрабанды с использованием дипломатических документов.
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