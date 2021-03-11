Париж, , 12:43 — REGNUM Апелляционный суд Парижа начнёт рассмотрение апелляции на приговор гражданина РФ Александра Винника 18 мая.

«Я предлагаю начать 18 мая, во вторник», — сообщила судья в ходе слушаний.

Стороны согласились с этой датой, передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, специалист по информационным технологиям Александр Винника было арестован в Греции летом 2017 года по запросу американских властей из-за подозрений в причастности к отмыванию денег через биржи криптовалют.

В декабре 2020 года суд во Франции вынес приговор Виннику по делу о киберпреступлениях и приговорил его к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тысяч евро. Защита подала апелляцию.