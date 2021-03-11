Джакарта, , 12:23 — REGNUM В министерстве здравоохранения Индонезии поддержат финансирование исследований и разработок индонезийской вакцины против коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Финансирование будет предоставлено только в том случае, если результаты клинического испытания пройдут оценку агентства по надзору за продуктами и лекарствами Индонезии.

Фаза I клинических испытаний завершена. В ней приняли участие 30 добровольцев. На этапе II клинических испытаний потребуется 180 добровольцев. Тогда для III этапа клинических испытаний потребуется 1600 волонтеров, а если индонезийская вакцина будет отправлена на экспорт, то потребуется до 30 тысяч волонтеров.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве образования и культуры Индонезии заявили, что первыми вакцину против COVID-19 получат учителя и работники образования дошкольных учреждений, начальных и специализированных школ.

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