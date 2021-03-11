Киев, , 12:03 — REGNUM Польский город Замостье официально приостановил отношения и совместные проекты с украинским Тернополем, сообщили 11 марта его городские власти.

Как уточнил мэр Замостья Анджей Внук, решение принято из-за предоставления городскому стадиону Тернополя имени главнокомандующего УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Романа Шухевича.

«Я уважаю право каждого народа на собственное понимание истории. Однако, не могу пройти мимо жестокости войны и неуважения к беззащитным жертвам польского народа», — заявил в своем комментарии мэр Замостья.

В сообщении уточняется, что ранее стороны планировали реализовать проект «общая история Тернополя и Замостья», на который польская сторона собиралась выделить почти 70 тыс. евро финансирования.

Городской совет Тернополя это решение властей Замостья еще не комментировал.

ИА REGNUM напоминает, что 5 марта Тернопольский городской совет решил переименовать городской стадион в честь Шухевича. Инициативу городского головы о переименовании стадиона поддержали все депутаты горсовета, большинство из которых представляет националистическую партию «Свобода». Мэр города Сергей Надал пояснил, что решение принято потому, что Шухевич «был хорошим спортсменом и лидером во многих видах спорта».

9 марта стало известно, что Израиль резко критически отреагировал на эту инициативу и потребовал немедленной отмены решения.