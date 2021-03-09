Киев, , 18:45 — REGNUM Израиль резко критически отреагировал на присвоение стадиону в украинском городе Тернополь имени лидера ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Романа Шухевича и выступил с требованием отменить это решение местных властей.

Соответствующую позицию озвучил 9 марта посол Израиля на Украине Джоэл Лион.

«Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя печально известного гауптмана 201-го батальона шуцманшафта Романа Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения», — говорится в заявлении израильского дипломата.

Власти Тернополя на это заявление пока не отреагировали.

ИА REGNUM напоминает, что 5 марта Тернопольский городской совет решил переименовать городской стадион в честь Шухевича. Инициативу городского головы о переименовании стадиона поддержали все депутаты горсовета, большинство из которых представляет националистическую партию «Свобода». Мэр города Сергей Надал пояснил, что решение принято потому, что Шухевич «был хорошим спортсменом и лидером во многих видах спорта».

Также стоит отметить, что местные власти решили переименовать стадион после того, как было принято решение, что именно на этой арене будет сыгран финал кубка Украины по футболу.