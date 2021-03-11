Пекин, 11 марта, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Haval представил интерьер нового компактного кроссовера Chitu («Красный кролик» в переводе с китайского). Снимки распространила пресс-служба компании.

Пресс-служба Haval Снимки салона нового компактного кроссовера Chitu («Красный кролик» в переводе с китайского)

Новинка оснащена бензиновым турбированным мотором рабочим объёмом 1,5 литра производительностью 150 л. с. Также для покупки будет доступна 184-сильная версия модели. Оба мотора сочетаются с семидиапазонным преселективным «роботом» и передним приводом.

Отмечается, что Chitu будет четвертой моделью китайской марки, построенной на модульной платформе Lemon. Для российского рынка кроссовер под названием Jolion будут собирать на заводе Haval в Тульской области.

Официальная премьера Chitu состоится в апреле.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2020 году в России среди машин китайских автопроизводителей чаще всего приобретались автомобили марки Haval. За год российские автодилеры реализовали 17 381 автомобиль Haval, что на 41,5% больше, чем год назад.

Читайте также: Конкурент Hyundai Creta запатентовала в РФ компания Haval