Москва, , 11:19 — REGNUM В Москве с помощью робота Da Vinci пациенту удалили крупную кисту. Об этом 11 марта сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

Операция прошла в городской клинической больницы № 31. Новообразование у госпитализированного пациента находилось в семенном пузырьке пациента, что является редкостью — медперсонал впервые столкнулся с подобной проблемой. При этом размер кисты составлял десять на пять сантиметров.

Проанализировав все симптомы, 19-летнему пациенту был поставлен диагноз «синдром Циннера». Это крайне редкая врожденная аномалия развития у мужчин, которая может привести к бесплодию.

«Решение оперировать с помощью робота Da Vinci было принято из-за опасного расположения кисты — она находилась прямо на наружной подвздошной вене. В процессе операции нам было необходимо очень точно отделить образование от вены, не задев ее. Для такой задачи лучше других подходят «руки» робота. Они позволили выполнить все необходимые действия очень аккуратно, шаг за шагом», — рассказал заведующий первым хирургическим отделением городской клинической больницы № 31 Игорь Андрейцев.

Кроме того, использование робота-хирурга позволяет достичь минимальной кровопотери и травм тканей пациента при операции. Благодаря этому сокращается послеоперационный период реабилитации.

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