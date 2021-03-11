Москва, , 10:55 — REGNUM Московский окружной военный суд рассмотрит по существу уголовное дело бывшего начальника отдела управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковника Кирилла Черкалина, которого обвиняют в получении взятки $850 тыс. Об этом сообщили 11 марта в суде.

Дело полковника Черкалина поступило в суд для рассмотрения по существу, рассматривать его будет судья Вадим Корчагин. Дату первого заседания пока не назначили, сообщили в суде ТАСС.

Против Черкалина возбудили два уголовных дела. Следствие полагает, что руководитель коммерческой фирмы дал ему взятку в размере $850 тыс. за общее покровительство. Это произошло в период с 2013 по 2015 год.

Во втором деле фигурируют также бывшие подчинённые полковника Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Они обманным путём завладели долей в одной из компаний стоимостью 490 млн рублей. В розыск по этому делу объявлены бывший член Общественного совета при ФСБ Владимир Столяренко и член правления «Еврофинанс Моснарбанк» Александр Бондаренко.

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