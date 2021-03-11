Санкт-Петербург, 11 марта, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Предварительной причиной задымления на станции метро «Маяковская» третьей линии Петербургского метрополитена, приведшего к временной остановке движения на всей линии, стало короткое замыкание в тоннеле. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе городской подземки.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро Петербурга

«Предварительная причина задымления — короткое замыкание в кабельной соединительной муфте 10 кВ в тоннеле. В результате резкого снижения изоляции сработала релейная защита и произошло автоматическое отключение повреждённой кабельной линии», — рассказали в пресс-службе Петербургского метрополитена.

Тление в кабельной муфте было ликвидировано после ее дополнительного осмотра, для чего потребовалось снять напряжение с контактного рельса и временно приостановить движение на всей Линии 3.

«Метрополитен приносит извинения пассажирам в связи с временной остановкой движения, которая произошла сегодня на Линии 3 из-за задымления на станции «Маяковская», — заявили в пресс-службе подземки

Напомним, около 08:30 мск на перегоне у станции метро «Маяковская» произошло задымление. Дым проник в тоннели и на платформу станции. На место ЧП прибыли пожарные. С 09:21 мск движение по зелёной линии не осуществлялось, все станции были закрыты для входа пассажиров. В 09:34 мск движение в городской подземке было полностью восстановлено.