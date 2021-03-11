Москва, , 10:57 — REGNUM Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) представил в России первый прототип электромотоцикла Aurus. Видео с новинкой размещено на официальной странице Минпромторга РФ в социальной сети Instagram.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, которые приводит пресс-служба ведомства, разработан первый прототип электрического мотоцикла российской марки был по поручению министерства, с учетом требований специалистов гаража особого назначения ФСО России.

«В НАМИ создали действительно эффектный мотоцикл», — отметил глава ведомства.

Отмечается также, что спецверсии байков тяжелого класса предназначены для МВД и МЧС и подходят для решения целого ряда задач. Кроме того, мотоциклы можно переоборудовать для свободной реализации. Ожидается, что в продаже байки Aurus появятся в 2022—2023 годах.

Напомним, компания Aurus представит седан Senat весной 2021 года. Модель получит шесть различных вариантов оттенков кузова.

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