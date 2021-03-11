Пенза, , 11:10 — REGNUM В Пензе на улице 65-летия Победы планируется строительство крытого ледового дворца. К его возведению намерены приступить с середины марта. Об этом заявил замглавы администрации по земельным и градостроительным вопросам Магомед Агамагомедов.

С его слов, подрядчик в настоящее время ведет работы по оборудованию строительной площадки: расчищает территорию от снега и ограждает ее. График производственных работ создан, с середины марта будут строго контролироваться качество и сроки выполнения проекта, уточнил замглавы.

Возводимый объект станет многофункциональным комплексом, в котором появятся хореографический и тренажерный залы, крытый каток с искусственным льдом для фигурного катания, тренировок по шорт-треку и хоккею, а также для массового катания на коньках.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензе завершить работы по строительству крытого ледового дворца запланировали в 2022 году. Всего на его возведение из федерального бюджета выделят более 243 847,3 млн рублей. Общая площадь объекта составит свыше 5 тыс. кв. метров.

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