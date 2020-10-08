Пенза, , 15:40 — REGNUM В Пензе в районе улицы 65-летия Победы построят крытый ледовый дворец. Завершить работу запланировали в 2022 году. В настоящее время окончены проектные мероприятия. Проект обсуждался на совещании о ходе работ по возведению нового спортивного сооружения.

Реализовать задуманное местные власти намерены за счет федерального, регионального и муниципальных бюджетов. Всего на строительство объекта из федерального бюджета планируется выделить более 243 847,3млн рублей. Общая площадь крытого ледового дворца составит свыше 5 тыс. кв. метров. Согласно плану, на первом этаже объекта появятся ледовое поле размером 30×60 метров и трибуны на 350 мест. На втором этаже разместятся залы общей физической подготовки и хореографии, санитарные комнаты, раздевалки. Кроме этого, в здании создадут помещения вестибюля, касс, гардероба, санитарных комнат, душевых, проката коньков, административные и другие помещения.

В настоящее время необходимые документы поданы в ГАУ «Региональный центр государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Пензенской области».

ИА REGNUM напоминает, в Пензе продолжается строительство цирка, предыдущее здание которого морально устарело и восемь лет назад было снесено. Стройка нового цирка затянулась, но на сегодняшний день финансирование обеспечено в полном объеме, генподрядчик выполняет все свои обязательства. Сметная стоимость объекта составляет свыше 1,2 млрд рублей. Генподрядчиком выступает московская строительная компания.

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