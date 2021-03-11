Сан-Хосе, США, , 10:25 — REGNUM Российский хоккеист Иван Чехович вернётся в систему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс». Об этом 11 марта сообщил агент игрока Марк Гандлер.

«Через несколько дней Ваня полетит в Сан-Хосе», — цитирует Гандлера ТАСС.

Чехович провёл сезон 2020/21 в нижегородском «Торпедо», в котором находился в аренде с 20 октября.

В 43 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 22-летний форвард забросил 17 шайб и отдал 17 результативных передач. В четырёх играх плей-офф на его счету два гола. В первом раунде плей-офф КХЛ «Торпедо» проиграло «Ак Барсу» со счетом 0:4 в серии.

Чехович был выбран на драфте НХЛ 2017 года в седьмом раунде под 212-м номером. В сезоне 2019/20 он играл в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в фарм-клубе «Сан-Хосе».