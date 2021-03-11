Орел, , 09:50 — REGNUM К наказанию в виде 11 лет колонии строгого режима приговорён бывший сотрудник полиции в Урицком районе Орловской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 11 марта старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

Бывший оперуполномоченный направления по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Урицкому району признан судом виновным в превышении должностных полномочий, в сбыте наркотических средств в крупном размере, а также в фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности.

Как установлено судом и следствием, теперь уже бывший сотрудник полиции убедил своего знакомого, злоупотребляющего спиртным и уже имеющего судимость, инсценировать совершение преступления, связанное с незаконным хранением наркотиков, с привлечением его к уголовной ответственности. Он передал знакомому наркотическое средство массой 1,18 грамма, а после этого составил документы об его изъятии. При этом он пообещал знакомому, что суд назначит ему наказание, не связанное с лишением свободы. На основании сфальсифицированных документов было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере»).

Суд признал бывшего сотрудника полиции виновным по трём статьям и приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он также лишен права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на три года. Экс-сотрудник лишен специального звания «майор полиции». Приговор в законную силу не вступил.