Вашингтон, , 09:55 — REGNUM Олимпийский комитет США не поддерживает идею бойкота Олимпийских игр 2022 года в Пекине и считает подобный отказ от участия неэффективным. Об этом глава НОК США Сьюзан Лайонс заявила 10 марта на телеконференции в штате Колорадо.

Она отметила, что многих беспокоит ситуация с соблюдением прав человека в Китае, а некоторые даже призывают к бойкоту Игр. Олимпийский комитет не хочет недооценивать обстановку в КНР, но не поддерживает бойкотирование состязаний спортсменами, подчеркнула Лайонс.

Председатель комитета заявила также, что бойкот Олимпиады 1980 года в Москве не был эффективным. Такие действия только вредят спортсменам, которые посвятили всю жизнь тренировкам ради возможности выступить за свою страну. Проблемы, с которыми связаны подобные призывы, следует решать «на уровне властей».

«Мы уверены, что подобные бойкоты не были эффективны в прошлом, в частности — в 1980 году», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден ещё не принял решения о возможном бойкоте Олимпиады в Пекине.

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