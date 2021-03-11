Джакарта, , 09:07 — REGNUM В Индонезии привели несколько фактов, связанных с падением в ущелье туристического автобуса, перевозившего учащихся, сообщает CNN Indonesia.

В общей сложности 27 человек погибли в результате аварии в округе Сумеданг провинции Западная Ява. По данным областной больницы, 66 человек пострадали.

Туристический автобус, по данным спасателей, упал в ущелье глубиной около 20 метров.

Есть подозрение, что у автобуса вышли из строя тормоза. Кроме того, дорога в этом районе не оборудована уличным освещением. Однако до сих пор полиция не предоставила официального заявления о причине аварии.

Один из выживших рассказал, что он и его школьные друзья совершили ознакомительную поездку в Пангандаран и паломничество, взяв автобус напрокат.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее 26 человек погибли при падении автобуса с обрыва в провинции Западная Ява в Индонезии.

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