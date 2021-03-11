Джакарта, , 08:32 — REGNUM На официальной церемонии в мэрии Джакарты по случаю открытия памятника Юрию Гагарину в столице Индонезии присутствовали заместитель министра иностранных дел Индонезии Махендра Сирегар, посол Российской Федерации Людмила Воробьёва и губернатор Джакарты Аниес Басведан, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Заместитель министра иностранных дел Индонезии Махендра Сирегар заявил, что российский космонавт уже давно вдохновляет молодежь Индонезии на успехи. Юрий Гагарин, первый человек, побывавший в космосе, — не только герой российского общества, но и «герой мужчин». Заместитель также выразил благодарность правительству Российской Федерации.

Губернатор Джакарты Аниес Басведан сообщил, что памятник Юрию Гагарину в парке Матарам символизирует близость индонезийских граждан к России.

Заместитель мэра Москвы Сергей Черёмин выразил признательность за тесное взаимодействие в области культурного сотрудничества между Джакартой и Москвой, несмотря на пандемию.

Посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьёва подчеркнула дружеские отношения между двумя странами, которые продолжают развиваться на основе принципов взаимного доверия и равноправия, и выразила свою признательность правительству Джакарты за их готовность установить памятник Юрию Гагарину.

Открытие памятника Юрию Гагарину является завершением серии мероприятий, посвященных празднованию 70-летия установления дипломатических отношений между Индонезией и Россией.

Памятник Юрию Гагарину имеет высоту 282 см, ширину 225 см и весит 500 кг. Вылитый из бронзы памятник является работой российского скульптора А.Д. Леонова.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Российской Федерации передало Индонезии памятник космонавту Юрию Гагарину.

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