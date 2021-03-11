Джакарта, , 08:02 — REGNUM Правительство Российской Федерации передало Индонезии памятник космонавту Юрию Гагарину, сообщает Kompas.

Памятник космонавту разместили в парке Матарам на юге Джакарты.

Губернатор Джакарты Аниес Басведан заявил, что памятник знаменует двусторонние отношения между Индонезией и Россией. По его словам, в Джакарте много зданий, символизирующих дружбу между двумя странами, а именно больница дружбы Россия — Индонезия и стадион Бунг Карно.

«А теперь стоит памятник Юрию Гагарину. Ровно 60 лет с тех пор, как российский космонавт облетел Землю», — заявил Аниес Басведан.

Между тем посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьёва заявила, что установка памятника является символом двусторонних отношений и есть надежда, что эта деятельность укрепит дружбу между странами.

«Сегодня мы очень счастливы отметить эти отношения, установив памятник космонавту Юрию Гагарину в Джакарте. Таким образом, это предложение Джакарты является символом двусторонних отношений, так что наша дружба может стать еще более тесной в будущем», — заявила Людмила Воробьёва.

Как сообщало ИА REGNUM, представители МИД Индонезии и России провели онлайн-встречу для обсуждения торговых барьеров между двумя странами.

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