Вашингтон, , 02:28 — REGNUM Россия якобы замешана в попытках дестабилизации в Южной Америке, в том числе и в Колумбии. Об этом 10 марта на слушаниях в Конгрессе США заявил член Палаты представителей, демократ Альбио Сайрес (штат Нью-Джерси).

Политик выразил обеспокоенность в связи ростом влияния РФ в Венесуэле. По его мнению, Россия якобы использует эту страну для вмешательства в выборы в латиноамериканских странах и дестабилизации Колумбии.

Конгрессмен надеется, что администрация США усилит давление на РФ в связи с отмеченными им угрозами.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января бывший директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина обвинил Россию, Иран и Китай в попытках вмешательства в процесс выборов американского президента, состоявшихся в ноябре 2020 года.

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