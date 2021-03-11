Подгорица, , 01:06 — REGNUM Борьба с организованной преступностью, терроризмом, нелегальной миграцией и торговлей людьми, а также киберпреступностью — те сферы, в которых необходимо совместное сотрудничество и обмен информацией и опытом между странами региона, заявил министр внутренних дел Северной Македонии Оливер Спасовский, встретившийся 10 марта с вице-председателем правительства Черногории Дританом Абазовичем. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

На встрече было отмечено успешное сотрудничество правоохранительных органов двух государств, о чем свидетельствует тот факт, что первым визитом министра внутренних дел республики Черногория Сергея Секуловича стало посещение министерства внутренних дел Северной Македонии. Собеседники отметили, что основой сотрудничества между министерствами внутренних дел двух государств является заключенное соглашение между этими двумя органами.

Спасовский подчеркнул, что отношения между Республикой Северная Македония и Черногорией являются примером успешного сотрудничества между странами, которые не имеют открытых проблем.

Абазович выразил готовность Черногории предоставить в распоряжение Северной Македонии потенциал для выполнения обязательств по главам 23 и 24, а также профессиональные знания и опыт в ходе переговорного процесса с ЕС.

«Обмен информацией и опытом по борьбе с организованной преступностью и коррупцией будет особенно полезен обеим странам, которые имеют четкую цель обеспечить лучшее будущее для своих граждан», — указал Абазович.