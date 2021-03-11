Тегеран, , 08:38 — REGNUM 9 марта председатель Иранской организации содействия торговле Хамид Задбум заявил, что объём внешней торговли страны в текущем году достиг 65,5 миллиарда долларов, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 10 марта.

На церемонии награждения лучших иранских экспортеров Задбум заявил, что иранский экспорт составил 41,3 миллиарда долларов в иранском 1398 году (март 2019 — март 2020). По словам замминистра промышленности, внешняя торговля Ирана достигла 65,5 миллиарда долларов за год (март 2020 — март 2021), несмотря на санкции США и проблемы, вызванные пандемией COVID-19.

Далее он объяснил, что эта цифра состоит из 31,2 миллиарда долларов экспорта и 34,3 миллиарда долларов импорта, что свидетельствует о снижении экспорта на 19% и 15-процентном снижении импорта, частично из-за ограничений, вызванных пандемией.

По словам Задбума, экспорт иранских сельскохозяйственных товаров за последние 11 месяцев значительно вырос в весовом выражении (на 52,5 процента) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Замминистра сослался на односторонние санкции, введенные США, и подчеркнул, что иранские экспортеры ведут свой бизнес в неравных условиях, поскольку страна находится в экономической войне, которую ведет Вашингтон.