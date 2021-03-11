Белград, , 00:29 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич будет находится с рабочим визитом в Объединённых Арабских Эмиратах с 10 по 12 марта. После этого он совершит официальный визит в королевство Бахрейн, где он будет находится с 12 по 14 марта. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

Во время своего пребывания в Объединенных Арабских Эмиратах Вучич встретится с наследным принцем Абу-Даби и заместителем главнокомандующего вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов Его Величеством шейхом Мухаммедом бен Заедом Эль Нахьяном, а также с рядом других должностных лиц.

Во время официального визита в Бахрейн президент Вучич встретится с Его Величеством королем Бахрейна Хамадом бен Исой Эль-халифом, Его Королевским Высочеством принцем Салманом бен Хамадом Эль-халифом, наследным принцем и премьер-министром Королевства Бахрейн, а также с другими высокопоставленными чиновниками и министрами.