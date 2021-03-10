Белград, , 23:59 — REGNUM Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована на одной ферме в сербском населенном пункте Глободер, подтвердили 10 марта в отделе республиканской ветеринарной инспекции в городе Крушевац. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Министерство сельского, лесного и водного хозяйства Сербии объявило заражённым район населенного пункта Глободер на территории города Крушевац и населенные пункты Стопаня и Бресно поле на территории муниципалитета Трстеник.

Населённые пункты на территории города Крушевац и муниципалитетов Трстеник и Александровац в радиусе 10 километров вокруг очагов заражения находятся под угрозой.

Ведется инвентаризация всех ферм, где содержатся и разводятся свиньи. Запрещено перемещать их и транспортировать в зараженную зону.