Берлин, , 20:32 — REGNUM Американская компания Apple собирается вложить более €1 млрд в создание нового Европейского центра для разработки микросхем в Мюнхене, Германия. Об этом 10 марта сообщает Engadget.

Подразделение Apple, которое будет заниматься разработкой технологий и изделий для 5G-сетей, планируют разместить на территории площадью 30 тыс. м².

«Я крайне рад открытию нового центра в Мюнхене, где инженеры смогут изучать технологии нового поколения, которые принесут в мир мощность и скорость. Мюнхен стал домом для Apple четыре десятилетия назад, и мы благодарны сотрудникам и Германии, которые поддерживали нас на пути к успеху», — сообщил глава Apple Тим Кук.

Напомним, что Германия долгое время является важной частью в цепи поставок Apple. Мюнхен является крупнейшим инженерным центром Apple в Европе, где над разработкой устройств компании трудятся примерно четыре тысячи сотрудников и полторы тысячи инженеров. Баварский центр занимается разработкой микросхем для iPhone, iPad, Mac и Apple Watch.