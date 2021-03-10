Москва, 10 марта, 2021, 18:49 — ИА Регнум. Американская компания Google оплатила штраф за неисполнение требований Роскомнадзора об удалении из поисковой выдачи ссылок на ресурсы с запрещённой информацией. Об этом сообщает 10 марта пресс-служба надзорного ведомства.

Keng Susumpow Офис компании Google

«Компания Google LLC оплатила штраф в размере 3 млн рублей за неисполнение требований законодательства о защите граждан от зловредного контента», — говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре напомнили, что федеральный закон «Об информации» устанавливает требования, направленные на защиту граждан от социально опасного контента в интернете, и, в частности, обязывает поисковые системы исключать из выдачи на территории России ссылки на ресурсы с запрещенной в стране информацией.

Напомним, в ноябре 2020 года Роскомнадзор сообщал, что Google ненадлежащим образом исполняет требования ведомства и не удаляет из поисковой выдачи в среднем до 30% «опасного» контента, включая ресурсы с экстремистским, порнографическим и суицидальным контентом. В связи этим было возбуждено административное производство в отношении компании.