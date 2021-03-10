Грозный, 10 марта, 2021, 18:43 — ИА Регнум. В Чечне число выздоровевших пациентов, переболевших COVID-19, приближается к 11 тысячам человек. За минувшие сутки выписаны еще 23 жителя региона. Общая численность сумевших справиться с болезнью достигла 10 979 человек, сообщили 10 марта в федеральном оперативном штабе.

Александр Куликов ИА REGNUM

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В настоящее время в регионе продолжает долечиваться всего 321 пациент с диагнозом COVID-19. Это наименьший показатель «активных» больных в Северо-Кавказском федеральном округе.

Новых подтвержденных случаев за минувшие сутки в республике было выявлено 13. Общее число носителей инфекции достигло 11 413 человек.

За последние пять суток случаев летального исхода в Чечне не было зафиксировано. Всего умерло от COVID-19 в регионе 113 пациентов.

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