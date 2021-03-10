Москва, , 18:59 — REGNUM Российская молодежь проявляет высокий интерес к тематике экологических проблем. Об этом заявил лидер общественного объединения волонтеров-экологов «Делай» Андрей Руднев на пресс-конференции в Москве.

Молодые люди не просто разбираются в проблемах экологии, но и пытаются сделать Россию чище и «зеленее», считает общественный деятель.

«Например, на портале Добро.ру зарегистрировано более 36 тыс. волонтеров, которые указали экотематику приоритетным направлением своей деятельности. А на крупнейшем конкурсе «Доброволец России» за один год количество экопроектов увеличилось в два раза — до 5 тысяч», — сообщил Руднев.