Удине, Италия, , 17:55 — REGNUM Полузащитник «Удинезе» Жерар Деулофеу сегодня, 10 марта, поделился с прессой воспоминаниями о своей игре в «Барселоне» и встрече с Лионелем Месси.

«На первой тренировке меня шокировал Месси. Сейчас вспоминаю, что он вытворял, и убеждаюсь: Лео номер один в мире и, возможно, лучший футболист в истории. Но что касается волнения, то дебют за «Барселону» — конечно, совершенно особые эмоции. Ты едешь на игру в окружении лучших игроков мира, выходишь на поле перед 50 тысячами — просто невероятно.

До этого я наблюдал за всем этим со стороны. Помню, как в детстве следил за Роналдиньо: пересматривал видео с его финтами и наслаждался тем, как он отдавался игре. Я реально был его фанатом», — приводит восторженные воспоминания футболиста портал Sport24.

В этом сезоне Деулофеу выступает в составе «Удинезе» и забил один мяч и отдал одну передачу в 13 матчах чемпионата Италии.