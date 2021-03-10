Тверь, , 17:27 — REGNUM Три большегрузных автомобиля столкнулись на трассе в Тверской области 10 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Авария произошла в Бологовском районе на 380 километре М-11 «Нева»

»По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло столкновение трех грузовых автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия движение на автодороге приостановлено. Производилась расчистка дорожного полотна», — сообщили в ГУ МЧС.

В МЧС уточнили, что для эвакуации с места аварии одного из пострадавших привлекался вертолет Ка-32 МЧС России по Тверской области.