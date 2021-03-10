Варшава, , 16:41 — REGNUM Правительство Польши выделит почти 525 миллионов злотых (более 114 миллионов евро) на повышение безопасности дорожного движения. Об этом в эфире Polskie Radio сообщил 10 марта заместитель министра инфраструктуры республики Рафал Вебер.

По словам Вебера, уже на этой неделе местные власти в гминах и округах смогут подавать заявки на получение средств из Государственного фонда развития дорог. Данные средства предназначены для проектов по повышению безопасности дорожного движения, в частности, на пешеходных переходах.

«Данные средства должны будут использоваться, например, для модернизации пешеходных переходов: для их освещения, чтобы они были видны в темное время суток, для ремонта их поверхности, чтобы она была более гладкой», — заявил чиновник.

Он также добавил, что максимальная сумма финансирования заявки от одной гмины или от одного округа должна составлять 200 тысяч злотых (более 43,5 тысяч евро).

«Таким образом мы планируем снизить количество аварий с участием пешеходов на дорогах местного значения. Напомню, по статистике около 50% таких ДТП в Польше происходит именно на них», — заключил замминистра.