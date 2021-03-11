Чебоксары, 11 марта, 2021, 06:17 — ИА Регнум. Холодный февраль в Чувашии может сменить холодный март, резкое изменение погоды прогнозируется с 15 марта. Что касается апреля, то возможно два варианта сценария, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

ИА REGNUM В чебоксарском Заволжье

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Один из вариантов — продолжение холодного погодного тренда, второй — соответствие погоды климатической норме. В пользу второго сценария свидетельствует лунные циклы, согласно которым возможна даже очень тёплая погода с резким таянием снега. По мнению синоптика-любителя, «коренной перелом погоды должен наступить» с 15 марта.

По последним данным, в Чувашии погода в апреле ожидается сухая и теплая. В первой половине температура может поднять до +18 градусов тепла, а во второй — превысить 20-градусную отметку. Во второе декаде не исключается очередная кратковременная волна похолодания с установлением временного снежного покрова.

По предварительным данным, в мае погода будет холоднее, чем в апреле, при средней температуре на уровне +13,5 градусов, что соответствует климатической норме.