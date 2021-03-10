Керчь, Крым, , 15:17 — REGNUM Эскиз мемориала в память о погибших в Керченском политехническом колледже представлен в администрации Керчи, сообщили в пресс-службе мэрии. Вопросы установки памятника обсуждались 9 марта главой города с родителями погибших в результате трагедии детей.

Автором памятника станет скульптор Андрей Ковальчук, создатель памятника Александру III, установленного в Ялте. Памятник будет выполнен в бронзе, золотыми буквами будут нанесены имена жертв трагедии.

Родные погибших одобрили проект и высказали пожелания по озеленению ландшафта, также обсудили схему расположения мемориала и вопросы благоустройства. Глава администрации Сергей Бороздин акцентировал внимание на необходимости выполнения этих работ без возможности на территории мемориала последующих захоронений.

«Будем стараться выполнить установку мемориала к следующей годовщине трагедии», — отметил градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября 2018 года в результате вооружённой атаки на колледж погибли 16 учеников и пять преподавателей, ещё несколько десятков учеников были ранены. Виновником трагедии был назван 18-летний студент этого же колледжа, найденный мёртвым после совершения атаки.