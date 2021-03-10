Вильнюс, , 15:02 — REGNUM Клайпедский окружной суд приступает к процессу над двумя гражданами Литвы, обвиняемых в шпионаже. Генпрокуратура Литвы уверена, что координатор «Бессмертного полка» Алексей Грейчус и региональный политик Миндаугас Туникайтис собирали ценную информацию для России.

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Обвинения подсудимым предъявлены по статье 119 (2) Уголовного кодекса Литвы («Шпионаж»). Ответственность предусмотрена в виде лишения свободы на срок от трёх до пятнадцати лет.

По версии обвинения, не знакомые между собой Грейчус и Туникайтис были завербованы и за денежное вознаграждение работали на сотрудника Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области. Литовские следователи считают, что обвиняемые были частью одной группы. Действия группой лиц предусматривают более строгую ответственность.

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Департамент государственной безопасности Литвы предоставил материалы, которые были положены в основу уголовного дела. Клайпедская областная прокуратура при участии ДГБ и криминальной полиции провела расследование, передав дело в Клайпедский окружной суд.

Согласно сообщениям прокуратуры, Грейчус и Туникайтис собирали информацию из открытых источников. В вину им поставлена публикация материалов, которые якобы представляли особый интерес российской ФСБ, а также проведение не менее 10 мероприятий якобы в интересах России.

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Алексей Грейчус известен в Литве как местный координатор международного движения «Бессмертный полк» и лидер молодёжной ассоциации Juvenis. Миндаугас Туникайтисизвестен как общественный деятель, неоднократно участвовавший в выборах: в 2015 году баллотировался в местный представительный орган от партии «Список Литвы». Грейчус в том же году баллотировался в Клайпедский совет от «Союза русских Литвы».

Оба обвиняемых по очередному «шпионскому делу» своей вины не признали. Литовские правозащитники и антифашисты заявили о сфабрикованном деле, с помощью которого этнократический режим стремится к достижению таких целей, как подавление инакомыслия, наказание хранителей исторической памяти, нагнетание в литовском обществе русофобии, уничтожение демократии и усиление тоталитаризма.

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