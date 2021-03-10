Вашингтон, 10 марта, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В сети появились тизерные изображения передней части электрического вседорожника Jeep Wrangler Magneto. Изображения автомобиля распространила пресс-служба автопроизводителя.

Пресс-служба Jeep Тизер внедорожника Wrangler Magneto

Премьера новинки должна состояться в конце марта, к ежегодному пасхальному сафари на джипах. В гонках в пустыне Моав (США) будут участвовать концептуальные вседорожники, собранные в нынешнем году.

На официальном тизере изображён оранжевый Wrangler с большими крыльями и габаритным бампером с лебедкой и кенгурятником. На изображении также можно рассмотреть большие внедорожные шины. На колесах имеется замок как у Wrangler Rubicon 392.

Ранее стало известно, что компания Jeep планирует в июле 2022 года представить новый компактный вседорожник, созданный на «тележке» PSA Group — CMP. Собирать будущую новинку будут в польском городе Тыхы.

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