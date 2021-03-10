Москва, 10 марта, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, расширяющий автономию вузов в выборе профессиональных программ, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

Вузы получают больше автономии в выборе образовательных программ и смогут готовить специалистов по укрупненным группам профессий. Таким образом, у студентов появится возможность получать одновременно несколько квалификаций, менять профиль обучения, переходить на другие факультеты.

Признается утратившим силу положение о том, что формирование требований ФГОС профессионального образования к результатам освоения основных образовательных программ профессионального образования в части профессиональной компетенции осуществляется на основе соответствующих профессиональных стандартов (при наличии).

«Изменения на рынке труда сегодня происходят быстрее, чем студент успевает получить диплом, поэтому важно, чтобы и у вузов, в задачи которых входит подготовка профессиональных, востребованных работодателем кадров, и у студентов, которым важно получить в будущем работу по специальности, была возможность быстрее адаптироваться к новым условиям», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее президент РФ на встрече с российскими студентами призвал Госдуму ускорить принятие соответствующего закона.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2021 года.

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