Чебоксары, , 13:35 — REGNUM В Порецком районе Чувашии вынесен обвинительный приговор бывшей заведующей детским садом, которую обвиняли в мошенничестве. Она осуждена условно, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашской Республики.

Перед судом предстала экс-заведующая одного из дошкольных образовательных учреждений Порецкого района. Следствием установлено, что фигурантка уголовного дела, работая на данной должности, издала приказ о возложении на себя обязанностей воспитателя на 0,34 ставки.

«Фактически она не выполняла указанные трудовые функции, вносив в табели учета рабочего времени ложные сведения о днях и времени якобы выполненной работы в качестве воспитателя», — говорится в сообщении.

По оценке правоохранителей, в результате ей было необоснованно зачислено свыше 118 тыс. рублей.

Следствие также установило, что аналогичным образом фигурантка издала приказ о возложении обязанностей воспитателя на другого работника, который фактически данные функции не выполнял и ему было необоснованно начислено 60 тыс. рублей. Правоохранители выяснили, что полученные деньги передавались «заведующей по её требованию».

В надзорном ведомстве отмечают, что в ходе предварительного следствия экс-заведующая в полном объеме возместила материальный ущерб.

Обвинение было предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения» — два эпизода). Суд признал бывшую заведующую детским садом виновной, назначив два года условного лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года в Шемуршинском районе Чувашии вынесен обвинительный приговор директору одной из школ, которого уличили в сливе свыше 1,45 тыс. бензина. Топливо предназначалось для заправки школьных автобусов. Ущерб оценили в 59 тыс. рублей. Суд вынес условный приговор.

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