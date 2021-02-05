Чебоксары, , 06:27 — REGNUM В Шемуршинском районе Чувашии вынесен обвинительный приговор директору одной из школ, которого уличили в сливе бензина. Топливо предназначалось для заправки школьных автобусов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Правоохранители установили, что с января 2017 года по март 2020 года фигурант уголовного дела присваивал бензин, который был вверен ему в силу занимаемой должности. По данным следствия, бензин, который предназначался для заправки школьного автобуса, использовался фигурантом уголовного дела в личных целях.

Согласно материалам уголовного дела, ущерб превысил 59 тыс. рублей. Ранее правоохранители отмечали, что всего было слито 1460 литров бензина.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение с использованием служебного положения»). В ведомстве отмечают, что фигурант уголовного дела вину признал, ущерб возместил.

Суд признал директора школы виновным в инкриминируемом преступлении, дав два года условного срока. Также ему назначен один год испытательного срока. Решение суда не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарском районе Чувашии вынесен приговор бывшей заведующей детским садом, которую признали виновной в присвоении более 260 тыс. рублей. Следствие установило, что она присваивала часть платы, которую вносили родители за посещение дошкольного учреждения.

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Напомним, что ранее в Чувашии был осуждён экс-директор одной из школ, которого обвиняли в присвоении части премий сотрудников.

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