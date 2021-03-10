Вильнюс, , 13:02 — REGNUM Рассмотрение уголовного дела против двух граждан Литвы, которых обвиняют в шпионаже в пользу России, начнет 10 марта Клайпедский окружной суд. Об этом 10 марта сообщает агентство BNS.

По информации источника, в шпионаже обвиняют руководителя организации русскоязычной молодежи «Ювенис» Алексея Г., в 2015 году баллотировавшегося в городской совет Клайпеды по списку партии «Союз русских Литвы», и Миндаугаса Т., также в том же году баллотировавшегося в совет самоуправления города Пагегяй.

Как утверждает прокуратура, обвиняемые за финансовое вознаграждение якобы выполняли поручения, которые были направлены против безопасности республики, и якобы получали их от сотрудника Пограничного управления ФСБ РФ по Калининградской области, пользовавшегося вымышленным именем.

При этом в случае, если вина обвиняемых будет доказана в суде, им грозит от трех до 15 лет тюремного заключения. Оба обвиняемых были задержаны в марте 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская журналистка Сильвия Фоти развеяла миф о том, что её дед Йонас Норейка, как его считали на родине в Литве, был участником антисоветского послевоенного подполья, «национальным героем», которому в Литве установлены памятники и мемориальные доски.