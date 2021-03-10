Вильнюс, , 12:37 — REGNUM Реакцией российского государства на произвол литовских властей по отношению к гражданину России должен быть гнев, а не «сожаление», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 10 марта, комментируя решение апелляционного суда Литвы.

Как сообщалось ранее, суд продлил срок ареста Юрия Меля, осужденного по делу о событиях 13 января 1991 года. Мель был приговорен к семи годам лишения свободы, 11 марта 2021 года этот срок истекает, однако прокуратура Литвы предлагает продлить его еще на три года.

« Беспредел, который литовские власти вот уже 7 лет творят в отношении гражданина России Юрия Меля, перешёл все границы. Мало того, что Юрий Мель был в 2014 году неправосудно задержан и заключён в тюрьму на 7 лет по сфабрикованному обвинению в рамках так называемого «дела о событиях 13 января 1991 года», так теперь прокуратура Литвы хочет продлить срок его заключения ещё на три года!

Такие действия должны вызывать не «сожаление», о котором маловнятно вещает российское посольство в Вильнюсе, но гнев — гнев государства, гнев правительства, гнев всех граждан России! Не будет нашей предельно гневной и, главное, больной для Литвы реакции на это беззаконие, без толку «рассчитывать», как это делает посольство, на скорейшее освобождение нашего соотечественника. Его освобождения надо требовать, добиваться, в том числе и массированно включая инструмент экономического воздействия.

К сожалению, изначально реакция России на сфабрикованное «дело» о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года была слабой. О причинах и последствиях этого много интересного в своих книгах и интервью рассказывает Владислав Швед, бывший второй секретарь ЦК Компартии Литвы на платформе КПСС, также один из наших сограждан, подвергшихся судебному беспределу в связи с теми событиями в Вильнюсе.

В последние годы, надо сказать, отношение российских властей в данному «делу» стало меняться. Участвовавшие в нём литовские прокурорские работники и судьи заочно привлечены Следственным комитетом России к ответственности за вынесение заведомо неправосудного приговора. Этого, однако, мало. Давление на Вильнюс должно быть усилено максимально.