Санкт-Петербург, 10 марта, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Федеральные власти поддержат комплексный подход к перспективам Санкт-Петербургского транспортного узла, предусматривающий одновременное развитие улично-дорожной сети, метрополитена и наземного общественного транспорта Петербурга и Ленобласти, а также железнодорожного сообщения в Петербургской агломерации.

Дарья Драй ИА REGNUM Московский вокзал и площадь Восстания в Петербурге

Как сообщили 10 марта в Смольном, об этом говорилось на совещании, которое провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Реализация комплексного варианта развития улучшит транспортную доступность существующих районов и новых застраиваемых территорий, создаст новые транспортные связи внутри агломерации.

«Это оптимальный сценарий. Он обеспечит сбалансированное развитие всех направлений транспортной инфраструктуры нашей агломерации с учетом всех приоритетов, будет решать проблемы в комплексе», — отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

На совещании обсуждалось строительство Витебской развязки, которая станет первым этапом создания Широтной магистрали скоростного движения (также известна как ВСД).

Марат Хуснуллин дал поручение выделить приоритетные проекты, которые будут реализованы в сроки до 2024 и 2030 годов. Вице-премьер также поручил подготовить техническое задание на проектно-изыскательские работы по строительству развязки КАД Петербурга с Кронштадтским шоссе.

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Напомним, ранее в Смольном заявили о необходимости синхронизировать проекты по строительству путей высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая свяжет Петербург с Москвой, и пригородных железнодорожных путей для развития городской электрички.

Новую магистраль Москва — Санкт-Петербург планируется начать возводить в 2022 году и построить к 2027 году. Петербургский участок трассы планируется построить к концу 2024 года.

Развитие пригородных железнодорожных пассажирских перевозок в Петербургском регионе предполагает организацию тактового движения на Витебском и Варшавском направлениях железной дороги, а также создание нового пригородного пассажирского железнодорожного сообщения Санкт-Петербург (Финляндский) — Левашово — Сертолово.