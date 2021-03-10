Москва, , 11:40 — REGNUM В 2020 году в Москве была пресечена работа 15 лабораторий по производству наркотиков. Об этом 10 марта сообщил начальник столичного ГУ МВД России, генерал-лейтенант полиции Олег Баранов во время ежегодного отчета на заседании Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Генерал отметил, что борьба с наркотиками является одной из первоочередных задач столичного ГУ МВД, и вопрос этот стоит на постоянном контроле.

«Перекрыто 153 оптовых канала поставки наркотиков, пресечена деятельность 15 нарколабораторий, всего из оборота изъято около 730 наркотических, психотропных веществ и свыше тонны курительных смесей», — сказал Баранов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве к уголовной ответственности привлекли трёх «воров в законе»