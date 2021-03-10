Гонолулу, США, , 10:33 — REGNUM В американском штате Гавайи из-за проливных дождей и наводнений введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом 10 марта сообщил губернатор штата Дэвид Айдж на своей странице в соцсети Twitter.

«Только что подписал документ о введении режима ЧС в штате Гавайи, после того, как проливные дожди и наводнение нанесли значительный ущерб, как частной, так и государственной собственности на островах», — говорится в сообщении губернатора Гавайев.

При этом введение режима ЧС позволяет властям штата использовать больше ресурсов для ликвидации последствий стихийного бедствия, а также получить доступ к некоторым дополнительным фондам.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта власти округа Гавайев Мауи объявили обязательную эвакуацию населения из-за риска «неминуемого прорыва» в результате ливней дамбы Каупакалуа (Kaupakalua).