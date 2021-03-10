Москва, 10 марта, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Роскомнадзор принял решение об ограничении скорости работы сервиса микроблогов Twitter. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Twitter

«С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса «согласно регламенту», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что замедление работы будет реализовано на всех мобильных устройствах и на половине стационарных устройств.

Решение связано с тем, что Twitter в период с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств.

Роскомнадзор обещает продолжить меры реагирования в случае отсутствия удаления соответствующего контента согласно российскому законодательству.