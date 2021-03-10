София, , 10:09 — REGNUM Болгарское тюнинг-ателье GB Design представило рестомод (смесь реставрации и модификации) ВАЗ-2101. Об этом сообщается на сайте компании.

Рестомод модели ВАЗ-2101 GB Design

Рестомод посвящён 50-летнему юбилею ВАЗ-2101.

Тюнеры полностью разобрали салон «Копейки» и сделали шумоизоляцию кузова. Ряд элементов интерьера был заменён на аналоги из более дорогих материалов. Некоторые детали вовсе не имеют отношения к «АвтоВАЗу».

Специалисты GB Design установили в салон совершенно новую центральную консоль с головным устройством аудиосистемы и новым рычагом коробки передач, а заводской руль был заменён на деревянный.

Также в автомобиль были установлены сиденья от Toyota (модель не сообщается). Все кресла и передняя панель обтянуты коричневой кожей с белыми акцентами и контрастной строчкой.

Ранее американские дизайнеры из компании Flat Out Autos представили рендеры рестомода K5 GMC Jimmy 1970 года, созданного на основе GMC Yukon Denali 2020 года.

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