Москва, 10 марта, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путинпоручил правительству России определить, соответствуют ли зарплаты бюджетников целевым показателям. Соответствующий доклад должен быть предоставлен до 20 апреля, сообщили 10 марта в Кремле.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Зарплата

Ранее президент указывал на то, что в некоторых случаях службы занимаются «подгонкой формальных показателей» по зарплатам, которые не отражают реального положения дел.